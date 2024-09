Sozialunternehmerin Zarah Bruhn „Sich trauen, was sonst keiner macht“

Socialbee-Gründerin Zarah Bruhn bringt Geflüchtete in Jobs und unterstützt die Politik dabei, soziales Unternehmertum in Deutschland zu fördern. Warum die 33-Jährige mehr Arbeitsplätze schaffen will als Top-Dax-Konzerne einstellen.