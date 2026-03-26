Mit einem neuen Werk will BASF in China stärker präsent sein. Es ist eine historische Investition des deutschen Chemiekonzerns. Doch im chinesischen Markt lauern Hürden.
26.03.2026 - 04:39 Uhr
Zhanjiang - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat in China einen neuen Verbundstandort eröffnet. In einer Welt, die immer geteilter werde, zeige der Standort Zhanjiang dass globale Kooperation die besten Ergebnisse erziele, sagte BASF-Vorstand Markus Kamieth in seiner Eröffnungsrede. Zhanjiang ist mit 8,7 Milliarden Euro die größte Einzelinvestition in der Geschichte des deutschen Chemieriesen.