Der Sparkurs beim weltgrößten Chemiekonzern geht auch an den Aktionären nicht vorbei. Die jährlichen Gewinnausschüttungen werden wohl nicht mehr so üppig ausfallen.

dpa 26.09.2024 - 07:58 Uhr

Ludwigshafen - Der Chemiekonzern BASF kann wohl erst einmal nicht mehr so viel Dividende zahlen wie in den vergangenen Jahren. Die direkte Gewinnbeteiligung solle in den kommenden Jahren bei mindestens 2,25 Euro je Aktie liegen, teilte der Dax-Konzern in Ludwigshafen mit. Für 2023 hatte BASF noch 3,40 Euro je Aktie gezahlt. Die angekündigte Mindestdividende liegt deutlich unter den Erwartungen von Experten.