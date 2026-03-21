In wenigen Tagen eröffnet der Chemieriese seinen neuen Standort in China, 8,7 Milliarden Euro hat der Dax-Konzern investiert. Erfolg stellt sich allerdings wohl erst später ein.

dpa 21.03.2026 - 06:00 Uhr

Ludwigshafen - Wenige Tage vor der Eröffnung eines neuen Chemiewerks in China räumt BASF-Chef Markus Kamieth ein, dass sich diese Milliardeninvestition für den Konzern später als geplant lohnen wird. "Wir starten in einem überversorgten Markt, in dem die Preise und Margen auf einem historisch niedrigen Niveau liegen", sagte Kamieth der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Die Profitabilität wird in den ersten Jahren daher deutlich unter dem sein, was wir uns ursprünglich vorgestellt hatten."Grundsätzlich verteidigte Kamieth die Entscheidung für den Bau des neuen Werks. Daran änderten nicht einmal geopolitische Risiken wie die Gefahr eines Kriegs um Taiwan etwas. Die Volksrepublik China zählt Taiwan zu ihrem Staatsgebiet und will die seit Jahrzehnten unabhängig regierte Insel an sich binden - notfalls mit Gewalt.