Eine chemische Reaktion mit Wühlmaus-Gift verletzt in Kaisersbach 13 Menschen. In vielen Haushalten schlummern alltägliche Stoffe, die zur Gefahr werden können.

Phillip Weingand 16.08.2024 - 16:05 Uhr

Ein vermeintlicher Containerbrand, der sich als chemische Reaktion entpuppte, hat am Donnerstagabend in Kaisersbach mehrere Feuerwehrleute leicht verletzt. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es zu einer Reaktion von Nässe und einer Dose mit Calciumphosphit gekommen – das Mittel, das früher als Wirkstoff in Wühlmaus-Gift eingesetzt wurde, setzte giftige Dämpfe frei. Der Fall macht einmal mehr deutlich: In vielen Haushalten schlummern Substanzen, die richtig gefährlich werden können, wenn sie falsch verwendet, gelagert oder entsorgt werden.