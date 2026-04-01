Chemsex-Sprechstunde in Stuttgart: „Viele können sich Sex ohne Drogen nicht mehr vorstellen“

Chemsex – also Sex unter Drogeneinfluss – ist längst kein Randphänomen mehr. Auch in Deutschland suchen immer mehr Menschen Hilfe wegen sexualisierten Substanzkonsums. Am Klinikum Stuttgart gibt es seit rund einem Jahr eine spezialisierte Chemsex-Sprechstunde, die von der Sozialarbeiterin Lea Herrlinger und der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Réka Märtz geleitet wird. Wir haben nachgefragt, ab wann Sex unter Drogen gefährlich ist und wie die Sprechstunde helfen kann.

Warum ist Chemsex in Deutschland noch recht unbekannt?

Réka Märtz: Im Grunde ist das kein neues Phänomen – Substanzen zu konsumieren und dann sexuelle Kontakte zu haben, gibt es wahrscheinlich schon so lange wie die Menschheit. Neu ist eher die Aufmerksamkeit dafür. Lange war es vor allem in Großstädten präsent, etwa in London oder Berlin. Was wir jetzt sehen: Chemsex taucht in immer mehr Städten auf, und Beratungsstellen bekommen häufiger Anfragen. Gleichzeitig beginnen sich die Hilfestrukturen erst langsam zu vernetzen.

Was genau versteht man unter Chemsex?

Lea Herrlinger: Der Begriff wurde maßgeblich von David Stuart geprägt. Er beschreibt Chemsex als Phänomen innerhalb der schwulen Community. Der Begriff bezieht sich also per Definition auf Männer, die Sex mit Männern haben und dabei Drogen konsumieren. Sexualisierter Substanzkonsum ist weiter gefasst und betrifft alle Geschlechter und sexuellen Orientierungen.

Réka Märtz: Wir sehen auch Frauen in diesem Kontext, aber mit anderen Hintergründen. Häufig spielen dort Traumata eine größere Rolle, weshalb sie andere Hilfsangebote als Männer nutzen.

Welche Substanzen spielen in der Stuttgarter Szene eine Rolle?

Lea Herrlinger: Grundsätzlich zählen alle bewusstseinsverändernden Substanzen zu Chemsex. Alkohol spielt wenn überhaupt nur eine untergeordnete Rolle. Typisch sind vor allem Cathinone wie 3-MMC oder 4-MMC, außerdem Crystal Meth und GHB/GBL. Häufig kommt Mischkonsum vor, etwa mit Kokain, Ketamin oder MDMA. Das Besondere ist, dass Substanzen wie Mephedron oder Crystal Meth oft intravenös konsumiert werden – und das von einer Personengruppe, die sozial gut integriert ist, häufig akademische Abschlüsse hat und beruflich erfolgreich ist. Das ist sehr ungewöhnlich.

Réka Märtz (links) und Lea Herrlinger leiten die Chemsex-Sprechstunde des Klinikum Stuttgarts. Foto: Klinikum Stuttgart/Tobias Grosser

Warum wird so häufig intravenös konsumiert?

Réka Märtz: Vor allem wegen des schnellen Wirkungseintritts und auch wegen des bewussten Kontrollverlusts. Oft lassen sich die Betroffenen die Substanzen von anderen injizieren. Der Akt des Injizierens kann selbst sexualisiert sein. Teilweise berichten Betroffene von sexueller Erregung schon beim Vorgang.

Welche Personen sind besonders anfällig?

Lea Herrlinger: Oft sind es Menschen mit dem Wunsch nach Nähe und Bindung, die gleichzeitig mit Selbstwertproblemen oder internalisierter Homonegativität kämpfen. Substanzen erleichtern es, Hemmungen zu überwinden und Nähe herzustellen. Dating-Apps wie Grindr, Romeo oder Buddy spielen dabei eine große Rolle. Über bestimmte Begriffe oder Emojis erkennen sich Nutzer schnell. Zum Beispiel das Raketen-Emoji oder der Begriff „Party and Play“.

Wann wird es gefährlich?

Réka Märtz: Eigentlich schon sehr früh – durch Fremdkontakte, Infektionsrisiken und Substanzkonsum. Besonders riskant ist der intravenöse Konsum und mangelndes Wissen über die Substanzen. Auch Wechselwirkungen sind oft unbekannt. GBL und Alkohol zusammen können zum Beispiel lebensgefährlich sein. Die Treffen dauern oft mehrere Tage, es kommt zu Schlafmangel und Kontrollverlust. Es geschehen Dinge, die die Männer in nüchternem Zustand nicht zulassen würden, man muss da teilweise von Vergewaltigung sprechen. Hinzu kommen psychische Risiken, Abhängigkeit und soziale Folgen. Viele können sich Sex ohne Drogen gar nicht mehr vorstellen.

Lea Herrlinger: HIV ist auch ein großes Problem. Es gibt sogar Männer, die bewusst den ungeschützten Verkehr suchen, um sich zu infizieren, um dann zu wissen, dass sie HIV-positiv sind und nicht mehr Angst vor der Ansteckung haben müssen.

Werbemittel für die Chemsex-Sprechstunde Foto: Klinikum Stuttgart

Seit einem Jahr bietet das Klinikum Stuttgart die Chemsex-Sprechstunde an. Wie viele Patienten betreuen Sie?

Réka Märtz: 30 bis 35 Patienten werden es ungefähr sein. Die Nachfrage steigt aber deutlich.

Wie läuft die Hilfe konkret ab?

Lea Herrlinger: Die Betroffenen können uns per E-Mail kontaktieren oder werden von anderen Kliniken zu uns geschickt. Wir rechnen dann über die Krankenkasse ab.

Réka Märtz: Wir arbeiten interdisziplinär und bedarfsorientiert. Zunächst sprechen wir mit den Betroffenen, überlegen gemeinsam, welche Ziele sinnvoll sind: Soll das ein einmaliger Beratungstermin sein? Oder ist der Wunsch da, regelmäßig Gespräche zu führen? Oder ist es schon so schlimm, dass es eine Entgiftung braucht oder eine Langzeittherapie? Wir haben auch ein Gruppenangebot.

Gibt es Ihrer Meinung nach ausreichend vergleichbare Angebote in Deutschland?

Lea Herrlinger: Nein, es gibt noch zu wenige spezialisierte Angebote. Mit den Anlaufstellen, die es gibt, stehen wir aber eng im Austausch.

Réka Märtz: Auch die Forschung steht noch am Anfang. Vieles basiert bisher auf Erfahrung und Beobachtung.

Lea Herrlinger: Wir beide tauschen uns viel aus und unterstützen uns gegenseitig. Besonders ist auch, dass wir beide Frauen sind. Trotzdem fühlen sich die Klienten sehr gut aufgehoben – entscheidend ist ein sensibler, diskriminierungsfreier Umgang.

Der Text erschien erstmals am 01.04.2026.

Chemsex-Sprechstunde

Hilfsangebot

Die Sprechstunde für Sexualisierten Substanzkonsum und Chemsex des Klinikums Stuttgarts wird von Lea Herrlinger (Sozialarbeiterin) und Réka Märtz (Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie) geleitet. Interessierte können sich unter der E-Mailadresse chemsex@klinikum-stuttgart.de melden.