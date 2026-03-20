Er war eine der prägendsten Stimmen der 2000er Jahre und wurde für Millionen Menschen weit mehr als nur der Sänger einer erfolgreichen Band. Chester Bennington, Frontmann von Linkin Park, wäre heute 50 Jahre alt geworden.
20.03.2026 - 09:02 Uhr
Geboren am 20. März 1976 in Phoenix, Arizona, wuchs Bennington in schwierigen Verhältnissen auf und kämpfte schon früh mit den Problemen in seinem Elternhaus. Ab dem Alter von sieben Jahren wurde er von einem älteren Freund sexuell missbraucht und fasste erst Jahre später den Mut, seinem Vater davon zu erzählen. Alkohol- und Drogensucht begleiteten ihn über viele Jahre. Ein Halt war für ihn immer wieder die Musik.