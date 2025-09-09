Seit Tagen deutet Trump einen möglichen Militäreinsatz in der Metropole Chicago an. Nun verkündet das Heimatschutzministerium die „Operation Midway Blitz“.
09.09.2025 - 08:34 Uhr
Mit der Ankündigung eines „Blitz-Einsatzes“ der Einwanderungsbehörde ICE in Chicago eskaliert die republikanische US-Regierung den politischen Streit mit den Demokraten im Bundesstaat Illinois. Gegen den Widerstand der Stadtverwaltung und des Gouverneurs von Illinois verkündete das US-Heimatschutzministerium den Start der „Operation Midway Blitz“. Demnach soll sich der Einsatz gegen „kriminelle illegale Ausländer“ richten. Details dazu, wie der Einsatz genau aussehen soll, nannte das Ministerium nicht.