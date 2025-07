Chikungunyafieber in Strasbourg Tropenkrankheit: Infektion in Stuttgart möglich?

In der Nähe von Strasbourg hat sich ein Mensch mit dem Chikungunya-Virus angesteckt – ohne in den Tropen oder Subtropen gewesen zu sein. Das Gesundheitsamt in Stuttgart erklärt, wie hoch das Infektionsrisiko hierzulande ist.