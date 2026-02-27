Hazel Brugger will Deutschlands ESC-Pessimismus knacken – und warnt das «Land der Ingenieure» davor, den ersehnten Erfolg einfach durchplanen zu wollen. Am Samstag moderiert sie den Vorentscheid.
27.02.2026 - 13:06 Uhr
Berlin - Moderatorin Hazel Brugger attestiert Deutschland einen ausgeprägten Hang zum Pessimismus, wenn es um den Eurovision Song Contest (ESC) geht. "Es gibt eine Sache, in der Deutschland definitiv keinen Nachholbedarf hat: darin, sich selbst kleinzureden und die eigenen Chancen beim Eurovision Song Contest schlecht auszumalen", sagte die Schweizer Komikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Darin ist Deutschland wirklich sehr gut." Brugger plädiert für mehr Gelassenheit - und weniger Reißbrett-Denken.