China brüskiert Deutschland Chinas Stärke, Deutschlands Schwäche
Das Machtgefüge zwischen Peking und Berlin hat sich dramatisch verschoben. Das muss nun auch die Bundesregierung erfahren, konstatiert StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs.
Partner, Wettbewerber, strategischer Rivale: in diesem Dreiklang bewegt sich die deutsche China-Politik, seit die Ampel-Regierung 2023 die bilateralen Beziehungen neu bewertet hat. Peking fühlte sich dadurch stets schlecht behandelt. In den vergangenen Monaten hat nun China seine Deutschland-Politik neu justiert. Während Peking ein Zollabkommen mit den USA anstrebt, zeigen die Chinesen den Deutschen deutlich, wie es um die Machtverteilung zwischen ihren beiden Ländern mittlerweile bestellt ist. Die Absage von Terminen für den deutschen Außenminister Johann Wadephul bei dessen geplanter China-Visite ist ein Beleg dafür.