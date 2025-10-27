 
  2. Politik

China brüskiert Deutschland Chinas Stärke, Deutschlands Schwäche

Außenminister Wadephul reist nicht nach China. Foto: Michael Kappeler/dpa

Das Machtgefüge zwischen Peking und Berlin hat sich dramatisch verschoben. Das muss nun auch die Bundesregierung erfahren, konstatiert StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs.

Chefredaktion: Joachim Dorfs (jd)

Partner, Wettbewerber, strategischer Rivale: in diesem Dreiklang bewegt sich die deutsche China-Politik, seit die Ampel-Regierung 2023 die bilateralen Beziehungen neu bewertet hat. Peking fühlte sich dadurch stets schlecht behandelt. In den vergangenen Monaten hat nun China seine Deutschland-Politik neu justiert. Während Peking ein Zollabkommen mit den USA anstrebt, zeigen die Chinesen den Deutschen deutlich, wie es um die Machtverteilung zwischen ihren beiden Ländern mittlerweile bestellt ist. Die Absage von Terminen für den deutschen Außenminister Johann Wadephul bei dessen geplanter China-Visite ist ein Beleg dafür.

 

Deutschland ist geopolitisch schwach. Ohne Seltene Erden, Halbleiter und Pharmaprodukte aus China liegen Teile der Wirtschaft hierzulande still – vom Absatzmarkt China für hiesige Produkte ganz zu schweigen. Aus einer solchen Position ist es schwer, Außenpolitik auf Augenhöhe zu betreiben.

Diplomatische Beziehungen bestehen in Deutschland aus einer Gratwanderung zwischen der wertegeleiteten Politik einer ehemaligen Außenministerin Annalena Baerbock und einer realpolitischen Variante, die der aktuelle Außenminister Wadephul vertritt. Nun ist es mit der Absage der Reise durch Wadephul trotzdem zum Eklat gekommen. Man kann diskutieren, wer wen mehr brüskiert hat. Tatsache ist, dass es für Deutschland wichtiger ist als für China, die Sprachlosigkeit zwischen beiden Ländern wieder zu überwinden.

