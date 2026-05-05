132 Menschen starben 2022 beim Absturz einer Maschine von China Eastern. Ein US-Bericht zeigt: Im Flug wurde offensichtlich die Treibstoffzufuhr zu beiden Triebwerken gekappt.
05.05.2026 - 07:56 Uhr
Peking/Washington - Neu veröffentlichte Unterlagen der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB nähren den Verdacht, dass der Absturz einer Maschine der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern im März 2022 absichtlich ausgelöst worden sein könnte. In einem technischen Bericht der Behörde heißt es, die Treibstoffschalter beider Triebwerke der Boeing 737-800 seien in rund 29.000 Fuß Höhe von "Run" auf "Cut off" gewechselt. Danach seien die Drehzahlen der Triebwerke gesunken.