Eine in China entdeckte Fossil-Lagerstätte enthüllt die ersten Anfänge der heutigen Tierstämme, auch des unsrigen. Denn die 550 bis 540 Millionen Jahre alten Fossilien belegen erstmals, dass die Ur-Ur-Vorfahren der heutigen Tiere schon vor Beginn des Kambrium-Zeitalters entstanden.
Im Zeitalter des Ediacariums vor rund 570 bis 540 Millionen Jahren ereigneten sich Meilensteine der Evolutiongeschichte: Die ersten mehrzelligen Tiere entstanden. Diese Ediacara-Fauna hatte allerdings noch kaum Ähnlichkeit zu heute bekannten Tiergruppen.