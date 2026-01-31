Chinas Autoindustrie Die besten Autos der Welt
China hat die globale Autoindustrie auf den Kopf gestellt – und erobert nun auch den europäischen Markt. Deutschland könnte dabei der große Verlierer sein.
Es wird immer deutlicher: Die Chinesen und nicht mehr die Deutschen oder die Japaner bestimmen die globale Innovationsrichtung und Innovationsgeschwindigkeit in der Autoindustrie. Das zeigt sich vor allem im chinesischen Markt, dem wichtigsten, größten und am schnellsten wachsenden Markt der Welt.