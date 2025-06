Manchmal dauert es ja eine gewisse Zeit, bis sich Trends etablieren. Im kommenden Jahr wird es 20 Jahre her sein, als die Vereinten Nationen den Begriff ESG etabliert haben. ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Einer breiten Bevölkerung ist die Abkürzung, die mit Nachhaltigkeit nur unzureichend und teilweise übersetzt ist, weiterhin unbekannt. In Unternehmen ist der Umgang damit jedoch an der Tagesordnung.