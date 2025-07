Chinesische Autobauer erobern rasant Marktanteile, wenn auch auf niedrigem Niveau. Sie zu unterschätzen wäre ein großer Fehler.

Klaus Köster 02.07.2025 - 16:35 Uhr

Gewiss, der Marktanteil chinesischer Hersteller auf dem deutschen Markt ist nach wie vor mikroskopisch klein. Einer von 250 in Deutschland verkauften Neuwagen war in den ersten fünf Monaten dieses Jahres ein BYD; und selbst MG Roewe, der Marktführer in Deutschland unter den chinesischen Marken, bleibt noch im Promillebereich. Die etablierten Hersteller könnten gelassen zuschauen, wie sich die Konkurrenz aus Fernost abstrampelt. So erscheint es jedenfalls auf den ersten Blick.