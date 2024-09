Die Online-Plattformen Temu und Shein überschwemmen mit ihren Produkten den deutschen Markt, der Widerstand gegen die Dumping-Anbieter aus China wächst. Die EU will ihre Zollregelungen drastisch verschärfen. Doch ändern die Verbraucher deswegen ihr Einkaufsverhalten?

Daniel Gräfe 26.09.2024 - 06:05 Uhr

Als es jüngst um die populären Shopping-Plattformen Temu und Shein ging, platzte Michael Endress der Kragen. Diese würden von der chinesischen Regierung subventioniert und hielten sich nicht an EU-Vorgaben wie die Kontrolle der Lieferketten oder an das Verbot von Kinderarbeit, kritisierte der stellvertretende Präsident des Handelsverbands Baden-Württemberg in einer Pressekonferenz. „Die können hier mit Dumpingpreisen agieren.“