Der US-Chipriese Nvidia stellt einen Negativrekord am Kapitalmarkt auf: Um fast 600 Milliarden Dollar brach der Börsenwert an einem einzigen Handelstag ein. Schuld ist neue Billigkonkurrenz beim Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) – aus China.

Hannes Breustedt 28.01.2025 - 16:52 Uhr

Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Haupttreiber der Aktienrallye, doch große Profiteure wie der US-Chipriese Nvidia geraten plötzlich durch den neuen Konkurrenten DeepSeek aus China unter Druck. DeepSeek steht seit Tagen an der Spitze der App-Downloadcharts und rüttelt an der Vormachtstellung der US-Anbieter. Am Montag erlitt Nvidia einen historischen Kursabsturz: Die Aktie brach um knapp 17 Prozent ein, der Börsenwert des Konzerns fiel um fast 600 Milliarden Dollar – ein Rekordwertverlust. Der KI-Schock traf mit Siemens Energy auch ein deutsches Unternehmen heftig.