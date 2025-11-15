Von Opium zum Glücksspiel: Im Goldenen Dreieck wächst heute ein chinesisches Kasino-Imperium – nur wenige Westler haben es je betreten. Zu Besuch in einem surrealen Schattenreich direkt am Mekong.
15.11.2025 - 08:00 Uhr
Chiang Rai - Der Motor heult auf, dann rast das Schnellboot über die braunen Wellen des Mekong – von Thailand in Richtung Laos auf der anderen Seite. Nur wenige Minuten Fahrt – und doch wirkt es wie eine andere Welt: Am Ufer erscheinen goldene Dächer, flankiert von Drachen und Laternen in Lotus-Form. Willkommen in der Golden Triangle Special Economic Zone – einem der surrealsten und abgeschottetsten Orte der Welt.