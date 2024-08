Chip-Fabrik in Dresden

Die EU gibt grünes Licht für das Großprojekt in Dresden und genehmigt die deutsche Beihilfe für den Bau der Halbleiterfabrik. Bundeswirtschaftsminister Habeck verspricht noch mehr.

Jonathan Rebmann 20.08.2024 - 13:31 Uhr

Die Europäische Kommission hat die fünf Milliarden Euro hohe deutsche Beihilfe für den Bau der Mikrochipfabrik in Dresden genehmigt. Die Brüsseler Behörde prüfte die Unterstützung nach den EU-Beihilfevorschriften, die es den Mitgliedsstaaten erlauben, die Entwicklung bestimmter Wirtschaftszweige zu fördern. Nach Ansicht der Kommission hat die Beihilfe einen Anreizeffekt: Ohne die Förderung würde die Anlage nicht gebaut werden. Geplant sind Investitionen in Höhe von mindestens zehn Milliarden Euro, von denen das Bundeswirtschaftsministerium die Hälfte bereitstellen will.