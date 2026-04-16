Die starke Nachfrage für Chips im Bereich Künstlicher Intelligenz kommt TSMC deutlich zugute. Doch Taiwans Chipriese spürt auch die Lage in Nahost. Welchen Einfluss hat der Konflikt auf das Geschäft?
Taipeh - Der Boom in Künstlicher Intelligenz hat dem Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) trotz der Konfliktlage im Nahen Osten im ersten Quartal satte Gewinne beschert. Wie der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter bekannt gab, stieg der Gewinn in den ersten drei Monaten verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum um 58 Prozent.