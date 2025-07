Neues Klimamodell Warum das Klima der Zukunft noch feuchter, heißer und trockener sein wird

Ein neues Klimamodell zeigt die künftige Klimaentwicklung sowohl global als auch hochaufgelöst bis in die lokale Ebene. Die Auflösung erreicht bis zu neun Kilometer. Dies schließt eine wichtige Lücke in den Klimaprognosen und enthüllt einige Klimafolgen, die in gängigen Klimasimulationen nicht erkennbar waren.