Wohin mit den Intel-Milliarden nach der Verschiebung des Baustarts für die Magdeburger Halbleiter-Fabrik? Der Kanzler will darüber in Ruhe in der Ampel beraten.

dpa 17.09.2024 - 11:05 Uhr

Astana - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nicht ausgeschlossen, vorübergehend einen Teil der milliardenschweren Intel-Staatshilfen zur Schließung von Haushaltslücken zu nutzen. Die Bundesregierung wolle zugleich die Halbleiterentwicklung in Deutschland voranbringen und dafür Sorge tragen, "dass wir mit unseren Finanzen gut auskommen", sagte Scholz im kasachischen Astana in einer ersten Reaktion auf die Verschiebung des Baus der Intel-Halbleiterfabrik in Magdeburg.