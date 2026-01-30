Chistophsbad Göppingen Die unterschätzten Folgen der Pandemie
Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie besonders unter den Schutzmaßnahmen gelitten. Das ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bis heute zu spüren.
Die Eule der Weisheit, die nährende Bärin, ein wachender Adler – sie begrüßen die Patienten und Besucher der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Göppinger Christophsbads und erinnern Chefarzt Markus Löble jeden Tag an die schwierigen Jahre zwischen 2020 bis 2022, als die Einrichtung besonders gefragt war. „Die Mutter eines Patienten, deren Hobby das Schnitzen von Totems ist, hatte gefragt, ob wir ihn aufstellen“, erinnert sich der Psychiater. Er räumt ein, von einzelnen Folgen und Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche selbst überrascht gewesen zu sein. „Wir haben die Effekte der Schulschließungen unterschätzt und ihre gravierenden Ausmaße nicht erwartet“, stellen er, der Assistenzarzt Marcel Weik und Michael Schubert, Rektor der Klinikschule des Christophsbades, übereinstimmend fest.