 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Ausverkauftes Gospelkonzert – Warum die „Abendsterne“ so besonders sind

Chor aus dem Kreis Ludwigsburg Ausverkauftes Gospelkonzert – Warum die „Abendsterne“ so besonders sind

Chor aus dem Kreis Ludwigsburg: Ausverkauftes Gospelkonzert – Warum die „Abendsterne“ so besonders sind
1
Andrea Eichhorn beim Auftritt am Wochenende. Sie ist begeisterter Teil des Chors und berichtet von ihren schönsten Erinnerungen. Foto: Simon Granville

Mit großer Präsenz und viel Herz haben die „Abendsterne“ ihr Publikum in Ludwigsburg-Eglosheim begeistert. Eine Sängerin gibt Einblicke in das besondere Gruppengefühl des Chors.

Vielleicht sind die Gospel-Weihnachtskonzerte des Chors „Abendsterne“ ja deshalb so sehr nachgefragt, weil sie den Besuchern das Gefühl geben, zärtlich umarmt zu sein? Tatsache jedenfalls ist: Beide Konzerte am Sonntagabend in der St.-Thomas-Morus-Kirche in Eglosheim waren ausverkauft. Chorleiter Jörg Thum erfüllt das mit Stolz und Dankbarkeit. Schließlich wird sein Schaffen damit für alle sichtbar gewürdigt. „Arbeit macht nicht immer nur Spaß, aber heute hat sie es“, urteilte der Chef der singenden Formation nach den Auftritten, die dem Chor Standing Ovations und restlos begeisterte Gäste beschert haben.

 

Wie ein Lockruf ertönt das Saxofon, das Klaus Schneider gefühlvoll ins Programm einsetzt und gemeinsam mit Matthias Keefer an der Gitarre wunderbare Akzente in das Stimmengewebe einbaut. Die singenden Abendsterne betreten das Gotteshaus mit Teelichtern, die sie abstellen, bevor sie sich auf ihrer „Bühne“ – den Treppen zum Altar hin – positionieren. Ihren Gesang zelebrieren sie wie ein Geschenk. Im Handumdrehen konkurriert der Glanz der Abendsterne mit dem Leuchten der Kerzen.

Die mit Überzeugungskraft gesungenen Gospels besitzen Leidenschaft, Leuchtkraft und Grazie, die sofort gefangen nehmen. Dabei hat die singende Gemeinschaft Thum stets im Blick, gibt dem Publikum jedoch gleichzeitig das Gefühl, ganz auf die Zuhörenden fokussiert zu sein. Das gelingt auch deshalb, weil der Chor ausnahmslos auswendig singt und dadurch eine große Vitalität und Präsenz entfaltet. Gleiches gilt für die Bewegungen, die passend, aber dezent zu den Songs choreografiert sind. Thum selbst sitzt vor dem Chor am E-Piano, begleitet und dirigiert unaufdringlich, aber äußerst effektiv.

Einmaliges Gruppengefühl

„Unsere Weihnachtskonzerte sind immer etwas Besonderes“, sagt Andrea Eichhorn. Die Sängerin ist rund ein halbes Jahr, nachdem Jörg Thum E-Piano die aus einem Freiberger Kinderchor entstandenen Abendsterne übernommen hat, Bestandteil des beliebten Chors. Bald sind es 30 Jahre, dass die lebhafte Alt-Sängerin sich mit den Abendsternen verbunden fühlt. Ihre Identifikation mit den Chorschwestern und -brüdern ist groß.

„Das Gruppengefühl hier ist einmalig“, betont sie und antwortet auf die Frage, was den Chor eigentlich so besonders macht: „Das ist vor allem unser äußerst ambitionierter Chorleiter. Der überrascht uns immer wieder mit spannenden Ideen und vielen peppigen Sachen.“

Der Chor in der ausverkauften St.-Thomas-Morus-Kirche in Eglosheim. Foto: Simon Granville

Der Chor biete Veranstaltungen, die nicht jeder mache. Beispielsweise einen Auftritt in einer Zirkusmanege – „das war ein Wahnsinns-Erlebnis“, sagt Eichhorn. „2004 waren wir zudem im Rahmen des World-Music-Festivals des Deutschen Harmonika-Verbands in Innsbruck und haben mit dem Werksorchester Hohnerklang aus Trossingen im Olympiastadion vor über zehntausend Zuhörern gesungen.“

Die Sängerinnen und Sänger waren außerdem als Projektchor in Riga bei den World Choir Games, berichtet Eichhorn. Die Night of Happy Music im Forum Ludwigsburg und die Konzerte in der Friedenskirche Ludwigsburg seien meist ausverkauft. „Und wir sind schon im ZDF ausgestrahlt worden.“

Der CHor lebt von der Gemeinschaft und davon, dass wir in ihr stark sind

Andrea Eichhorn, Sängerin

Unsere Empfehlung für Sie

Sparzwang in Ludwigsburg: Trotz Sparkurs soll Ludwigsburger Kultur mehr Geld erhalten

Sparzwang in Ludwigsburg Trotz Sparkurs soll Ludwigsburger Kultur mehr Geld erhalten

Die Stadt Ludwigsburg wird die Kulturförderung überarbeiten. Die CDU will die Fördersummen aber deutlich weniger stark erhöhen als die Verwaltung – und nennt den Sport als Grund.

Als hätte Thum es geahnt, dass an diesem Abend ein Loblied auf seine emsige und kreative Führungsweise gesungen wird, gibt der Chorleiter am Samstag eine Kostprobe seiner ungebremsten Freude am originellen Tun: Quasi geheim gehalten vor den Frauen, hatte er ausschließlich mit den Chor-Männern den Überraschungssong „Schöne Nacht“ eingeübt. Das ruhige, gefällige und berührende Werk eines Ludwigsburgers sei sein Weihnachtswunsch gewesen. „Ich liebe dieses Lied“, verkündete er dem Publikum.

Dass Thum auch die eigene Familie zu überraschen versteht, bewies er mit dem Schachzug, seinen Bruder Rainer als Gastmusiker in den Auftritt zu integrieren. Bei dem Stück „Noel“ ertönte plötzlich dessen stimmungsvolles Spiel am Akkordeon. „Wir haben früher sehr viel gemeinsam musiziert, in den letzten Jahren dann gar nicht mehr“, bedauert der Chorleiter.

Es geht nicht um den Einzelnen

Jörg Thum setzt aber auch andere Personen gern ins Rampenlicht, nämlich mit Solistenparts, mithilfe derer sie ganz kurz heller strahlen dürfen als die knapp 60-köpfige Abendsterne-Gemeinschaft. So auch Andrea Eichhorn, die übrigens bei der Erdmannhäuser Ian-Key-Band neben Jo Kieferle Pop- und Rocksongs mit ihrer markanten Stimme prägt. Beim Weihnachtsgospelkonzert in Eglosheim teilt sie sich die Solistenrolle jedoch mit weiteren Chormitgliedern: Jana Kullmann, Daniela und Axel Kunkel, Lukas Wunder sowie Heidi Heidler.

Letztere zeigt sich bei „Lift up your voice“ als mitreißendes Showtalent, das die Kirche im Nu zum Kochen bringt. Heidler schafft es mit ihrer virtuosen und durchdringenden Stimme, die hervorragend zu dem Song passt, den Pegel der Begeisterung noch einmal anzuheben, bevor es schließlich weihnachtlich-romantisch wird. Andrea Eichhorn, die sich selbst als tiefenentspannten Sängertyp einstuft, merkt jedoch an: „In unserem Chor geht es nicht um Einzelne. Er lebt von der Gemeinschaft und davon, dass wir in ihr stark sind. Die stimmliche Mischung macht’s.“

Weitere Themen

Chor aus dem Kreis Ludwigsburg: Ausverkauftes Gospelkonzert – Warum die „Abendsterne“ so besonders sind

Chor aus dem Kreis Ludwigsburg Ausverkauftes Gospelkonzert – Warum die „Abendsterne“ so besonders sind

Mit großer Präsenz und viel Herz haben die „Abendsterne“ ihr Publikum in Ludwigsburg-Eglosheim begeistert. Eine Sängerin gibt Einblicke in das besondere Gruppengefühl des Chors.
Von Cornelia Ohst
Straftat in Ditzingen: Mit vorgehaltener Waffe Geld erpresst

Straftat in Ditzingen Mit vorgehaltener Waffe Geld erpresst

Ein Mann wird am Montag Opfer einer räuberischen Erpressung. Ausgangspunkt war eine Annonce in einem Onlineportal.
Von Franziska Kleiner
Zwei Anhänger voller Lebensmittel: Von 12-Jährigem initiiert –Spontane Hilfsaktion für Tafel ist ein Riesenerfolg

Zwei Anhänger voller Lebensmittel Von 12-Jährigem initiiert –Spontane Hilfsaktion für Tafel ist ein Riesenerfolg

Nach dem Motto „Zwei kaufen, eins spenden“ hat Julius Gehrke mit Mitschülern eine Aktion für den Erhalt der Tafel in Marbach (Kreis Ludwigsburg) gestartet – und einen Nerv getroffen.
Von Cornelia Ohst
Möglingen: Unbekannte werfen wiederholt Eier auf Autos und Häuser

Möglingen Unbekannte werfen wiederholt Eier auf Autos und Häuser

Unbekannte werfen seit Anfang Dezember immer wieder Eier auf Autos und Häuser in Möglingen. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene. Was steckt hinter den Attacken?
Von Julia Amrhein
Weihnachtsbäume im Wandel: Neuer Trend? „Einige Bäume verkaufen wir schon um den ersten Advent herum“

Weihnachtsbäume im Wandel Neuer Trend? „Einige Bäume verkaufen wir schon um den ersten Advent herum“

Christbaumbauern müssen sich umstellen. Gründe sind der Klimawandel, der Mindestlohn – und geändertes Kaufverhalten. Die Tipps, wie der Baum länger hält, sind dagegen unverändert.
Von Sabine Armbruster
LEA in Ditzinger Nachbarschaft: LEA in Weilimdorf: „Das ist keine abgestimmte Planung“

LEA in Ditzinger Nachbarschaft LEA in Weilimdorf: „Das ist keine abgestimmte Planung“

Ditzingen reagiert verhalten auf die Nachricht, dass eine Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge nach Weilimdorf kommt. Auch der Stuttgarter OB Nopper hatte kein Mitspracherecht.
Von Franziska Kleiner
Gesundheit im Kreis Ludwigsburg: Bietigheim und Ludwigsburg – Zukunftsvision für die Krankenhaus-Gebäude

Gesundheit im Kreis Ludwigsburg Bietigheim und Ludwigsburg – Zukunftsvision für die Krankenhaus-Gebäude

Die Kliniken im Landkreis brauchen eine Generalsanierung – die ist aber teuer. Im Hintergrund laufen bereits Planungen. Vieles deutet auf einen Neubeginn für die Krankenhäuser hin.
Von Emanuel Hege
1. TC Ludwigsburg: Zigmal Weltmeister –Standardformation des 1. TC Ludwigsburg ist Geschichte

1. TC Ludwigsburg Zigmal Weltmeister –Standardformation des 1. TC Ludwigsburg ist Geschichte

Die Trainer Dagmar und Norman Beck taten sich immer schwerer, genügend Paare zu finden, kritisieren aber auch den Verband und dessen Bevorzugung der Nordklubs.
Von Elke Rutschmann
Hilfe bei Essstörungen: Beratungsstelle schließt: „Die Menschen sind regelrecht verzweifelt“

Hilfe bei Essstörungen Beratungsstelle schließt: „Die Menschen sind regelrecht verzweifelt“

Bei der Beratungsstelle für Essstörungen bei der Caritas in Ludwigsburg fanden Betroffene unkompliziert und schnell Hilfe. Wegen fehlender Mittel ist zum Jahreswechsel Schluss.
Von Kathrin Klette
Einbruchswelle im Kreis Ludwigsburg: Zahl der Einbrüche steigt rasant – Schmuck und Bargeld sind begehrt

Einbruchswelle im Kreis Ludwigsburg Zahl der Einbrüche steigt rasant – Schmuck und Bargeld sind begehrt

Der Polizei sind am Wochenende wieder zahlreiche Einbrüche im gesamten Kreis Ludwigsburg gemeldet worden. Sie erbeuteten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Konzert Eglosheim Ludwigsburg Musik Chor
 
 