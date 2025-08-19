Die Stadtverwaltung Filderstadt hat einen eigenen Chor. Zu hören ist er in der Regel nur intern, im Oktober aber wird einer der ganz seltenen öffentlichen Auftritte sein.
Ja, ja, ja, ja, ja. Schon im Treppenhaus des Bürgerzentrums in Bernhausen sind die Aufwärmübungen der Sängerinnen und Sänger zu hören. Die Sommerferien haben zwar begonnen, dennoch hat sich der Großteil des Chors zur Probe eingefunden. Die Mitglieder sitzen im Stuhl-Halbkreis, die Augen sind auf Silke Strobel gerichtet. Sie dirigiert nicht nur, sie ist auch die Frau am Klavier. Los geht’s. „O wie wohl ist mir am Abend“ wird angestimmt, und tatsächlich breitet sich im Raum ein wohliger, voller Klang aus. „Ausdruck ist wichtig, achtet auf die Artikulation“, mahnt Silke Strobel. Schließlich klingt das Lied im Kanon aus.