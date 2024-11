Im Theater Rampe ist die Förderplattform „Choreo-Lab Tanz-Süd“ zu Gast. Bei der aktuellen Ausgabe „The Last Dance“ ist auch der Stuttgarter Choreograf Yahi Nestor Gahe dabei.

Andrea Kachelrieß 21.11.2024 - 12:22 Uhr

In einer Zeit der vielfachen Krisen sind Mutmacher gefragt. Als solcher tritt eine Veranstaltung an diesem Sonntag, 24. November, im Theater Rampe gleich im doppelten Sinn an: Als Plattform zur Förderung des Tanzes in Süddeutschland bietet das „Choreo-Lab Tanz-Süd“ Tanzschaffenden Arbeitsmöglichkeiten und bringt vier Tänzerinnen und Tänzer mit vier Choreografen zusammen. Mut machen will der Abend trotz seinem düsteren Titel „The Last Dance“. Schließlich geht es auch um die Frage, warum eine krisenerschütterte Welt Zuversicht braucht und wie sich diese finden lässt.