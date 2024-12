Der Christbaummarkt in Prevorst ist eine Attraktion, die wieder unzählige Besucher in den höchsten Ort des Landkreises Ludwigsburg lockt. Stammkunden und auch neue Fans aus entfernteren Gefilden.

Georg Linsenmann 15.12.2024 - 11:30 Uhr

Dass an den Adventswochenenden in Prevorst der Alltag außer Kraft gesetzt ist, das lässt schon das amtliche Ortsschild am Eingang in den Weiler erkennen: Der Tafel wurde ein Überzieher verpasst, dessen Aufschriften das Ergebnis wohldosierter Glühwein-Verkostungen sein könnten, denn auf so etwas kommt nicht einmal die Marketing-Avantgarde der Landeshauptstadt, die freilich den Grundton geliefert hat: „Top of the Länd“ kündet das hübsche Teil nun, auf dem ein fliegendes Rentiergespann bei der Einfahrt in „The Dörf“ womöglich an der Tempo-50-Marke kratzt.