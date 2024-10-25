Ist Halloween für Christen ein harmloser Spaß oder eine bedenkliche Feier mit heidnischen Wurzeln? Der Artikel beleuchtet die wichtigsten Pro- und Contra-Argumente und zeigt, wie ein ausgewogener Umgang möglich ist, der sowohl den Spaß als auch das Totengedenken vereint.
Halloween hat sich in den letzten Jahren auch in Deutschland als fester Bestandteil des Herbstes etabliert. Verkleidungen, Kürbisse und gruselige Dekorationen dominieren die Straßen und Geschäfte rund um den 31. Oktober. Doch während viele die Feierlichkeiten als harmlosen Spaß betrachten, gibt es auch kritische Stimmen, besonders aus christlichen Kreisen. Ist Halloween mit dem christlichen Glauben vereinbar? Hier sind die wichtigsten Argumente dafür und dagegen.