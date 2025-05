Der ADAC prognostiziert für das Christi-Himmelfahrts-Wochenende viele Staus auf Deutschlands Autobahnen. Zahlreiche Baustellen erhöhen zusätzlich die Staugefahr.

Michael Bosch /dpa 26.05.2025 - 08:20 Uhr

Der ADAC warnt Autofahrer vor erheblichen Verkehrsbehinderungen auf deutschen Autobahnen rund um das bevorstehende Christi-Himmelfahrts-Wochenende. Bereits am Mittwochnachmittag ist mit einem erhöhten Reiseaufkommen zu rechnen, so der Automobilclub. Grund dafür ist der bundesweite Feiertag am Donnerstag, der für viele Arbeitnehmer ein verlängertes Wochenende einläutet.