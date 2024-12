Was verdient Christian Lindner?

Ex-Finanzminister Lindner hat zuletzt bei der Gala „Ein Herz für Kinder“ nicht allzu tief in die Tasche gegriffen, als es ums Spenden ging. Zurecht?

Michael Bosch 11.12.2024 - 13:50 Uhr

„Sie kennen ja meine berufliche Situation.“ Der FDP-Chef Christian Lindner rechtfertigte nach dem Ampel-Aus und seiner Entlassung als Finanzminister so seinen Spendenbeitrag in der Sendung „Ein Herz für Kinder“. Gerade einmal 2000 Euro steuerte er für den guten Zweck bei – und reihte sich damit in die Riege seiner relativ knausrigen Kollegen Friedrich Merz und Markus Söder ein.