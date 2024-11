So tickt der designierte Nachfolger von Rainer Lorz

Christian Steinle hat bei der Mitgliederversammlung der Stuttgarter Kickers in Aussicht gestellt, für die Nachfolge von Präsident Rainer Lorz zur Verfügung zu stehen. Wie tickt der alte und neue Aufsichtsratschef?

Jürgen Frey 19.11.2024 - 10:33 Uhr

Die Uhr im Veranstaltungszentrum SSB-Waldaupark tickte schon Richtung 23 Uhr, als sich der alte und neue Aufsichtsratsvorsitzende Christian Steinle bei den Mitgliedern der Stuttgarter Kickers bedankte. Für das entgegengebrachte Vertrauen in ihn und seine acht weiteren Mitstreiter im Kontrollgremium für die Amtszeit der kommenden drei Jahre. Zum Abschluss der harmonisch verlaufenen Veranstaltung bestätigte der promovierte Rechtsanwalt dann noch einmal seine grundsätzliche Bereitschaft, die Nachfolge von Rainer Lorz anzutreten: Vielleicht kandidiere er bei der Mitgliederversammlung in einem Jahr ja für ein anderes Amt, stellte der Aufsichtsratschef in Aussicht.