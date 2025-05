Am 28. Mai versteigert Christie’s in Paris die Kunstsammlung des früheren Daimler-Lenkers Edzard Reuter. Was interessierte Reuter an der Kunst?

Nikolai B. Forstbauer 23.05.2025 - 06:00 Uhr

Am 28. Mai blickt die Kunstwelt nach Paris: Das Auktionsunternehmen Christie’s versteigert die Sammlung von Helga und Edzard Reuter. Bis zu fünf Millionen Euro Erlös werden erwartet und kämen der Helga und Edzard Reuter-Stiftung zugute. Was ist das Besondere an der Sammlung? Wir haben nachgefragt – bei Experten und bei Menschen, die das Ehepaar Reuter in seiner Kunstbegeisterung erlebt haben. Zu diesen zählt Hans J. Baumgart. Aus seiner Aufgabe als Leiter des Daimler-Hauptsekretariats heraus, entwickelte Baumgart von Ende der 1970er Jahre bis Dezember 2000 den Aufbau der Kunstsammlung (heute: Mercedes-Benz Art Collection) und des (Kunst-)Sponsorengagements des Konzerns.