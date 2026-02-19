Traurige Nachrichten von Christin Stark und Matthias Reim. Die Sängerin erlitt eine Fehlgeburt. In einem emotionalen Video spricht sie offen darüber.
19.02.2026 - 17:43 Uhr
Schlagersängerin Christin Stark (36) hat eine Fehlgeburt erlitten. In einem emotionalen Video auf Instagram teilte die Ehefrau von Matthias Reim (68) mit, dass sie erneut schwanger gewesen sei. „Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreißende Nachricht“, sagte Stark, die sich noch aus dem Krankenhausbett meldete. „Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja, ich war wieder schwanger. Und das war eine Mischung aus purer Freude und Panik, auch vor der Zukunft.“