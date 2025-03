Ohne es direkt zu sagen, macht die Kabarettistin Christine Prayon im Renitenztheater deutlich, warum sie nicht mehr Birte Schneider ist.

Matthias Ring 30.03.2025 - 15:37 Uhr

Ewig wiederkehrende Abschiedstourneen sind per se nichts Neues, aber eigentlich will Christine Prayon, die schon seit geraumer Zeit auf „Abschiedstour“ ist, nur damit spielen. Auch wenn sie nach ihrer „Gudn Aabend“-Mainzelmännchen-Begrüßung mit aufgesetzter roter Nase nach drei Minuten sagt, dass jetzt alles gesagt sei und man sich Sinnvollerem widmen könnte. Dennoch ist der Abschied in ihrer Vita ein Thema: nach 16 Jahren von Stuttgart nach Berlin. Und von der „Heute-Show“ hat sie sich schon lange verabschiedet, weil es nicht ihrem Verständnis von Satire entspricht, Witze von oben herab auf Kosten Andersdenkender zu machen. Das war noch in der Pandemie, deren Folge für Christine Prayon ein Impfschaden ist, über den sie ein Buch geschrieben hat. Nicht als Betroffenheitstherapie, wie sie sagt, sondern als humoristische Handhabe für alle – auch wenn es sich bei ihr natürlich um einen „bedauerlichen Einzelfall“ handele.