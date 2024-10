Am 15. November beginnt der Christmas Garden in der Wilhelma. Zum sechsten Mal gibt es dieses Angebot in Stuttgart, das jährlich Zehntausende lockt. Bis zum 12. Januar kann die Lichter- und Musik-Show in der denkmalgeschützten Parkanlage mit ihrem besonderen Flair bestaunt werden, die in der vergangenen Saison nach Angaben der Veranstalter rund 150 000 Besucher angelockt hat.

Daniel Hofmann, Melanie Becker und Thomas Kölpin (von links) in der Wilhelma. Foto: Iris Frey

Über den Publikumsmagneten an seinem Standort mit seinen historischen Gebäuden freut sich auch der Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin als Gastgeber: „Es ist ein Highlight in der dunklen Jahreszeit und eine tolle Alternative zu den klassischen Weihnachtsmärkten.“ Veranstaltet wird der Christmas Garden von der die Christmas Garden Deutschland GmbH und vor Ort von der Stuttgarter C2Concerts GmbH. Eigentlicher Organisator der Lichter-Show ist die Deutsche Entertainment AG. Melanie Becker, Prokuristin von C2Concerts, berichtete, dass das das ganze Jahr über an der Veranstaltungsreihe gearbeitet werde. Die Lichtershow mit Musik gibt es inzwischen an 15 Standorten in fünf Ländern, darunter auch in London, Paris, Rom und Barcelona.

Thema: Die Kraft der Natur und der Zauber des Universums

In der Stuttgarter Wilhelma biete sich jedoch auf dem historischen Gelände ein ganz besonderes Zusammenspiel von Botanik und maurischer Architektur, betonte Becker. So widmet sich der Christmas Garden in diesem Jahr der Kraft der Natur und dem Zauber des Universums. Die Gäste dürfen sich eine kosmische Reise mit verschiedenen Planeten und Galaxien begeben. Magie verspricht auch eine Installation im Herzen der Wilhelma: Der Maurische Garten wird mit bis zu 40 Meter hohen Fontänen am Seerosenteich erstrahlen, die zur Musik von Sounddesigner Burkhard Fincke komponierten Musik tanzen. Eine Show aus Sound, Licht und Wasser. Auch das Maurische Landhaus wird mit einer Videoprojektion aus 24 bunten Lichtkakteen inszeniert. Sie verweisen einmal mehr auf die Wunder der Natur.

Zauberwald und fünf Nebelmonde

Hinter dem Maurischen Landhaus dürfen die Besucher in eine bunte Unterwasserwelt eintauchen mit Korallenriff und Seepferdchen. Die Mammutbäume werden zum „Zauberwald der Unendlichkeit“. Auf vielfachen Wunsch gebe es hier eine Laserlichtinstallation, sagt Becker. Diese zeige die majestätische Mächtigkeit der Bäume, aber zeichne auch das Wurzelwerk in besonderer Weise nach. Weihnachtliche Inszenierungen, die die Besucher per Knopfdruck steuern können, gehören ebenso dazu wie auch Bewährtes: die beliebten Fotopunkte mit romantischen Motiven, an denen sich die Besucher fotografieren können. Die Platanenallee bei der illuminierten Damaszenerhalle wird mit 135 Herrnhuter Sternen als Sternenreigen erstrahlen. Erstmals ist auch das Schmetterlingshaus mit einer Videoprojektion einbezogen. Das Karussell für Groß und Klein ist wieder da. Und die gastronomische Versorgung an sechs Stationen auf dem Rundweg übernimmt wieder Marché Möwenpick. „Wir sind vorbereitet, von uns aus kann es bald losgehen“, erklärte dessen Betriebsleiter Daniel Hofmann.

Rund 30 Lichtinstallationen zu sehen

Zuvor muss noch der rund zwei Kilometer lange Rundweg mit 150 LED-Lampen beleuchtet und die rund 30 Installationen müssen vorbereitet werden. Dazu kommen 120 Lautsprecherboxen für die musikalische Untermalung. Um das Lichtdesign kümmert sich Andreas Boehlke. So werden noch 60 Kilometer Kabel für die Lichtinstallationen verlegt und zwölf Kilometer Kabel für die Tonanlage. Die Aufbauarbeiten sind voll im Gange, damit alles am 15. November zur Premiere fertig ist. Neu sind Familientage mit Preisvorteilen und kostenlosen Aktionsprogrammen für Kinder. Am 6. Dezember schenkt der Nikolaus den Kindern süße Überraschungen. Der Christmas Garden dauert bis 12. Januar 2025. Tickets können reserviert werden unter www.christmas-garden.de/stuttgart.