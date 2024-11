Weihnachtlicher Lichterglanz in der Wilhelma: Der Christmas Garden Stuttgart begeistert mit 30 leuchtenden Installationen, kosmischen Szenen und winterlichem Zauber.

Die Highlights des Christmas Garden Stuttgart 2024 stehen fest! Vom 15. November bis zum 12. Januar 2025 verwandelt sich die Wilhelma in Stuttgart in einen festlich strahlenden Lichtergarten und erwartet das Publikum mit rund 30 farbenfrohen und stimmungsvollen Installationen auf einem kunstvoll inszenierten neuen Rundweg.

Natur und Kosmos als thematischer Schwerpunkt

Der diesjährige Christmas Garden Stuttgart widmet sich dem Wertvollsten: der Kraft der Natur und dem Zauber des Universums. Mit kosmischen Welten und märchenhaften Inszenierungen fasziniert der neu gestaltete Rundgang die Gäste und bietet mit einer Vielfalt an hochmodernen Lichttechniken Überraschungen fürs Auge und Impulse zum Innehalten. Mit warmem Licht und schimmernden Farben schenken die vielen Attraktionen und die liebevoll arrangierten Elemente den Besuchern eine Extraportion Glücksgefühle und Wohlbefinden in der dunklen Jahreszeit. Der Christmas Garden Stuttgart hält etliche Neuheiten und auf vielfachen Wunsch auch „Best-of“-Highlights für das Publikum bereit.

Eine kosmische Reise zum Auftakt

Den Auftakt des Christmas Garden Stuttgart macht die „Kosmische Reise“, eine Weiterentwicklung der bekannten Mondlichtwiese, und entführt die Besucher in eine galaktische Welt. 80 bunt leuchtende Kugeln, geheimnisvoll schimmernde Planeten und farbenprächtige Weltraumprojektionen laden zu außergewöhnlichen Fotos ein. Am Wishing Tree können die Besucher ihre Weihnachtswünsche platzieren, die mit etwas Glück in Erfüllung gehen.

Das Herzstück: Der Maurische Garten

Der Maurische Garten und das Maurische Landhaus bilden das Herzstück des Christmas Garden Stuttgart und beeindrucken das Publikum dieses Jahr mit dem spektakulären Gesamtkunstwerk „Ursprung des Lebens“. Im Mittelpunkt steht dabei eine mitreißende Wassersinfonie mit rund 40 bis zu 30 Meter hohen Fontänen, die zur exklusiv von Sounddesigner Burkhard Fincke komponierten Musik tanzen. Während die Wassersinfonie mit einem musikalischen Paukenschlag endet, setzt sich die Geschichte als grandioses Videomapping auf der Fassade des Maurischen Landhauses fort: Aus einem Wassertropfen entwickelt sich eine von Musik untermalte Blütenpracht, die konkret auf die floralen Schätze der Wilhelma verweist und abstrakt auf die Wunder der Natur. Auch die 24 bunten Lichtkakteen im Maurischen Garten sind als Teil dieses Ensembles inszeniert.

Zauberwald und „Best-of“ im Lasergarten

Nach dem Flanieren entlang des mit Musik synchronisierten, mit Streiflichtern gesäumten Weges und vorbei an dreidimensionalen Lichttieren wie einem Adler und einem Otter, erwartet der Zauberwald der Unendlichkeit die Gäste. Hier findet sich auch ein Highlight aus den „Best-of“-Installationen: Eine beeindruckende Weiterentwicklung des beliebten Lasergartens. Inmitten von gigantischen, farbintensiv ausgeleuchteten Mammutbäumen, die in grünem Nebel schimmern und von strahlenden Lichtlinien durchzogen sind, fühlt sich das Publikum mit der Macht der Natur verbunden und als Teil eines großen Ganzen. Weiter geht es durch fünf Nebelmonde, die zu effektvollen Selfie-Grüßen einladen, zur Waffelhütte, die zu einer süßen Pause verführt. Anschließend wartet eine neue weihnachtliche Überraschung auf die Besucher, bei der vor allem die kleinen Gäste aktiv werden können und mit Buzzern eine weihnachtliche Show in Gang setzen.

Romantische Momente und leuchtende Erinnerungen

Auch für romantische Fotomotive ist im Christmas Garden Stuttgart gesorgt: Die Installation „Liebe vereint“ bietet sich mit leuchtenden Herzhänden als Ort für gemeinsame Erinnerungsbilder an. Die festliche Platanenallee, auf der 135 Herrnhuter Sterne als Sternenreigen erstrahlen, ist ebenfalls ein beliebtes Fotomotiv. Erstmals ist auch das Schmetterlingshaus in den Rundgang eingebunden, mit der Videoprojektion „Unbeschwerte Leichtigkeit“, die an die flatternden Bewohner erinnert.

Kulinarische Genüsse und Unterhaltung für die Kleinen

Wie jedes Jahr lädt die Terrasse des Amazonica Restaurants mit schmackhaften gastronomischen Angeboten, Glühwein und Kinderpunsch zum Genießen ein. Für die kleinen Gäste steht ein Karussell bereit, das sie zu einer fröhlichen Fahrt einlädt.

„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder Gastgeber für den Christmas Garden Stuttgart zu sein, der die Wilhelma Jahr für Jahr in ein glanzvolles Licht taucht“, sagt Dr. Thomas Kölpin, Direktor der Wilhelma, Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart. „An der Gesamtinszenierung in dieser Saison schätze ich besonders die inhaltliche Verknüpfung mit unserem Herzensanliegen hier im Zoologisch-Botanischen Garten: den Gästen die Einzigartigkeit der Natur vor Augen zu führen. In den außergewöhnlichen Lichtinstallationen des diesjährigen Christmas Garden ist dies beeindruckend und sehr kunstvoll gelungen.“

Ticketverkauf und Familientage

Karten gibt es auf der Webseite von Christmas Garden oder myticket sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Erstmals bietet der Christmas Garden Stuttgart auch besondere Familientage mit attraktiven Familientickets und kostenlosen Aktionsprogrammen für Kinder an.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Schließtagen sind auf der Webseite von Christmas Garden nachzulesen.