Christmas-Jazz in Leonberg Alle Jahre wieder: Der „jazzende Pfarrer“ kommt zurück
Mit einer exzellenten Band stimmt der Pianist und Seelsorger Dennis Müller das Leonberger Publikum auf das Fest der Liebe ein
Mit einer exzellenten Band stimmt der Pianist und Seelsorger Dennis Müller das Leonberger Publikum auf das Fest der Liebe ein
Die Sängerin und der Pianist treten hervor. Es ist still in der Kirche, das Konzert kann beginnen. Wäre da nicht ein störendes Geräusch im Hintergrund, nicht laut aber doch vernehmbar. „Hören Sie das auch?“, fragt Dennis Müller. Ja, die meisten im Publikum hören es auch. In direkter Nachbarschaft zur Michaelskirche steigt eine Freiluftparty. Doch er lässt sich nicht irritieren und greift in die Tasten. Mareike Riegert lässt ihre glockenklare Stimmer erklingen: „Maria durch den Dornwald ging“. Was für ein intensiver Auftakt!