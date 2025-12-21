Die Sängerin und der Pianist treten hervor. Es ist still in der Kirche, das Konzert kann beginnen. Wäre da nicht ein störendes Geräusch im Hintergrund, nicht laut aber doch vernehmbar. „Hören Sie das auch?“, fragt Dennis Müller. Ja, die meisten im Publikum hören es auch. In direkter Nachbarschaft zur Michaelskirche steigt eine Freiluftparty. Doch er lässt sich nicht irritieren und greift in die Tasten. Mareike Riegert lässt ihre glockenklare Stimmer erklingen: „Maria durch den Dornwald ging“. Was für ein intensiver Auftakt!

Seit sechs Jahren jazzt Müller in der Adventszeit. In der Brust des Pfarres schlagen zwei Herzen, die sehr viel miteinander zu tun haben. Mit dem Wort Gottes will er Liebe und Zuversicht vermitteln und mit der Kraft der Musik diese Botschaft noch verstärken. Besonders kurz vor Weihnachten.

Konzerte im Wohnzimmer

Was in der Corona-Zeit im kleinen Rahmen mit Wohnzimmer-Konzerten begonnen hatte, ist längst zum Publikumsrenner geworden. Wenn Dennis Müller zum Christmas-Jazz bittet, ist die Eltinger Michaelskirche voll. Dort war er viele Jahre Pfarrer und hatte mit neuen musikalischen Formaten Menschen angesprochen, die bis dahin eher selten in Gotteshäusern zu sehen waren. Mittlerweile ist er Pfarrer in der Ludwigsburger Friedenskirche, wo er ebenfalls den Christmas-Jazz eingeführt hat. Doch die musikalische Adventstradition hält er in Leonberg nach wie vor aufrecht.

Die Sängerin Mareike Riegert verzaubert das Leonberger Publikum. Foto: Simon Granville

Und mit was für Musikern! Die studierte Sängerin Mareike Riegert, mittlerweile Gesangsdozentin in Freiburg, ist seit Jahren dabei. Stefan Koschitzki stellt Müller als den „besten Saxofonisten in der Region Stuttgart“ vor. Dass das augenzwinkernd vorgetragene Superlativ durchaus seine Berechtigung hat, beweist der so Gelobte gleich mehrfach mit brillanten Soli, wie auch der fast unauffälligen Begleitung bei den Gesangspassagen. Erst jüngst beeindruckte Koschitzki die Zuhörer im Leonberger Jazzclub .

Hochkarätige Musiker

Zur Kategorie Extraklasse zählen zudem der Schlagzeuger Felix Schrack und Niklas Schumacher, der mit seinem Kontrabass alle Jahre wieder von Mainz nach Leonberg reist. Es spricht für das Renommee, das Dennis Müller in der Jazzszene genießt, dass derart hochkarätige Musiker regelmäßig mit ihm zusammenspielen. Der „jazzende Pfarrer“ ist aber auch ein außergewöhnlich guter Pianist, der in Sachen Virtuosität und Begeisterung seinen Mitspielern in nichts nachsteht.

Außergewöhnlich auch das Programm, das sich hinter dem Titel Christmas-Jazz verbirgt. Spirituelle Lieder mit viel Raum für Improvisationen bis hin zu Weihnachts-Hits wie„Jingle Bells“ oder „Santa Claus is Coming To Town“ verzaubern das Auditorium. Beim spanischen Klassiker Feliz Navidad singt die ganze Kirche mit. So schön kann Weihnachten sein!

Termine

Jazzclub

Mit seinem Flow Trio und dem Trompeter Gerhardt Mornhinweg als Gast spielt Dennis Müller am Donnerstag, 15. Januar, 19.30 Uhr, beim Leonberger Jazzclub in der Steinturnhalle

Jazz meets Classic

Gemeinsam mit dem international renommierten chinesischen Pianisten Tian Jiang gibtDennis Müller ein Konzert am Samstag, 24. Januar, 20 Uhr, in der Leonberger Stadthalle.