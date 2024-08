Christoph Daum ist tot. Er geht in die Geschichte des Fußballs ein als großer VfB-Meistermacher – und als der Bundestrainer, der es dann doch nicht wurde.

Oskar Beck 25.08.2024 - 12:18 Uhr

Dass Christoph Daum krank war, war kein Geheimnis. Wie schlecht es wirklich um ihn stand, ist dann durch Zufall herausgekommen. Sein Ex-Club Bayer 04 Leverkusen traf in der Europaliga auf AS Rom, und ein paar Tage vorher klopfte der Fernsehsender RTL wegen eines Interviews bei ihm an.