Der Esslinger Apotheker Christoph Mauz besitzt eine stattliche Kunstsammlung. Deren Schätze – darunter ein Werk von Banksy – will er künftig auch anderen zugänglich machen. Über seiner früheren Apotheke eröffnet Mauz nun die APO-Galerie.

Alexander Maier 06.09.2024 - 18:16 Uhr

Der Apotheker Christoph Mauz hat ein Faible für Kunst und Kultur. Er besitzt einen reichen Fundus künstlerischer Arbeiten und pflegt Freund- und Bekanntschaften mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern. Und er öffnet gerne auch mal die Räume seiner früheren Rats-Apotheke in der Esslinger Altstadt für kleine, originelle Kunstaktionen. Weil er seine Leidenschaft für die Kunst gerne mit anderen teilen möchte, eröffnet Mauz an diesem Samstag in seinem Haus am Rathausplatz 10 eine neue Galerie. Zum Auftakt gibt der Neu-Galerist Einblick in seine private Sammlung.