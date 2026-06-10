Der Schauspieler Hape Kerkeling ist einer von zwei offiziellen Botschaftern des CSD Leipzig. Warum ihm das diesjährige Motto besonders wichtig ist, erklärt er mit klaren Worten.
10.06.2026 - 16:15 Uhr
Leipzig - Der Christopher Street Day (CSD) in Leipzig bekommt Unterstützung durch ein prominentes Gesicht. Der Schauspieler, Komiker und Bestsellerautor Hape Kerkeling (61) wird einer von zwei offiziellen Botschaftern der Veranstaltung, wie die Organisatoren mitteilten. Wer den Protesttag in Zukunft außerdem unterstützen werde, gab der CSD zunächst nicht bekannt. Demo und Straßenfest zum CSD sind in Leipzig dieses Jahr am 18. Juli.