Soll die Regenbogenflagge am Christopher Street Day in Berlin auf dem Reichstag wehen. Nein, sagt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Und nennt Gründe für ihre Haltung.

red/KNA 28.06.2025 - 12:18 Uhr

In der Debatte um die Unterstützung von sexuellen Minderheiten meldet sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zu Wort. In einem Interview von t-online verteidigte Klöckner am Wochenende ihre Entscheidung, beim Christopher Street Day in Berlin am 26. Juli auf die Regenbogenflagge auf dem Reichstag zu verzichten.