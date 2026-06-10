CSD in Herrenberg: „Wir wollen, dass alle Menschen frei lieben und leben können“

Am Samstag, 20. Juni, findet in Herrenberg der diesjährige Christopher Street Day (CSD) statt. Es ist ein Tag, an dem Menschen für die Gleichberechtigung von queeren Menschen auf die Straße gehen. In Herrenberg wird die Veranstaltung seit fünf Jahren von Jugendlichen organisiert.

„Wir wollen ein Zeichen setzen, damit alle Menschen frei lieben und leben können“, sagt Annalena Ahlert, die seit fünf Jahren Teil der Projektgruppe CSD mitarbeitet, die jedes Jahr das Event auf die Beine stellt. „Es ist wichtig, dass wir dafür auf die Straße gehen“, sagt die 21-Jährige. Für die Projektgruppe, in der um die 20 Personen mitarbeiten, geht es auch darum, Sichtbarkeit zu schaffen, Diskussionen anzuregen und dafür zu sorgen, dass sich queere Menschen weniger alleine fühlen.

Für Gleichberechtigung demonstrieren

„Die Zahlen zeigen, dass es Hass und Diskriminierung gegen queere Menschen immer noch gibt“, sagt Annalena Ahlert. Im „Lagebericht zur Sicherheit von LSBTIQ*“ des Bundeskriminalamtes und des Bundesministeriums des Innern wurde bereits im Jahr 2023 ein besorgniserregender Anstieg queerfeindlicher Straftaten festgestellt. Auch mit Vorurteilen aus der Bevölkerung sind die jugendlichen Organisatoren immer noch konfrontiert: Beim Aufhängen der Banner seien sie kritisch beäugt worden, andere würden vom Christopher Street Day als „öffentliche Sexparty“ sprechen. Deshalb sei es umso wichtiger, über die Hintergründe der Veranstaltung zu sprechen: „Es geht um Gleichberechtigung“, sagt Michelle Braun, die im Vorstand des Stadtjugendrings sitzt, der die Jugendlichen bei der Organisation unterstützt.

Am Samstag, 20. Juni, geht's um 15.30 Uhr los

Am Samstag, 20. Juni, geht es um 15.30 Uhr am Bahnhof in Herrenberg los. Dort wird es dann eine Kreideaktion geben, bei der Botschaften auf den Boden gemalt werden dürfen, erklärt Steven Kugel, der ebenfalls Teil des Projektteams ist. Über die Horber Straße und Seestraße geht es dann in Richtung Marktplatz, wo Infostände aufgebaut sind, die Regenbogenflagge gehisst wird und Drag Queens auftreten. Später geht es dann weiter im Jugendhaus. „Wir rechnen mit rund 200 Personen“, sagt Annalena Ahlert.

Wichtig sei es, nach außen hin zu zeigen, dass es in Herrenberg Menschen gebe, die sich für queere Menschen einsetzen, sagt Brandl. Weit über die Grenzen des Kreises Böblingens hinaus begeistert die jugendliche CSD-Gruppe: Einige Besucher der Veranstaltung würden extra für den Herrenberger CSD anreisen, erzählt Brandl. Auch das Projektteam selbst hat Strahlkraft über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus: Viele junge Menschen - wie zum Beispiel Steven Kugel - helfen mit, obwohl sie selbst gar nicht aus Herrenberg oder dem Kreis Böblingen kommen.

Das sei eben die Besonderheit am Herrenberger CSD, sagt Annelie Brandl: „Es ist einfach eine tolle Veranstaltung, gerade weil die Jugendlichen sie eigenverantwortlich organisieren und planen.“