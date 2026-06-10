CSD in Herrenberg „Wir wollen, dass alle Menschen frei lieben und leben können“
In Herrenberg wird am Samstag, 20. Juni, der Christopher Street Day gefeiert. Das jugendliche Organisationsteam hat Strahlkraft weit über Herrenberg hinaus.
In Herrenberg wird am Samstag, 20. Juni, der Christopher Street Day gefeiert. Das jugendliche Organisationsteam hat Strahlkraft weit über Herrenberg hinaus.
Am Samstag, 20. Juni, findet in Herrenberg der diesjährige Christopher Street Day (CSD) statt. Es ist ein Tag, an dem Menschen für die Gleichberechtigung von queeren Menschen auf die Straße gehen. In Herrenberg wird die Veranstaltung seit fünf Jahren von Jugendlichen organisiert.