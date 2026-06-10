 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. „Wir wollen, dass alle Menschen frei lieben und leben können“

CSD in Herrenberg „Wir wollen, dass alle Menschen frei lieben und leben können“

CSD in Herrenberg: „Wir wollen, dass alle Menschen frei lieben und leben können“
1
Michelle Braun, Annalena Ahlert, Steven Kugel und Annelie Brandl beschäftigen sich mit der Organisation der CSD-Parade in Herrenberg. Foto: Stefanie Schlecht

In Herrenberg wird am Samstag, 20. Juni, der Christopher Street Day gefeiert. Das jugendliche Organisationsteam hat Strahlkraft weit über Herrenberg hinaus.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Am Samstag, 20. Juni, findet in Herrenberg der diesjährige Christopher Street Day (CSD) statt. Es ist ein Tag, an dem Menschen für die Gleichberechtigung von queeren Menschen auf die Straße gehen. In Herrenberg wird die Veranstaltung seit fünf Jahren von Jugendlichen organisiert.

 

„Wir wollen ein Zeichen setzen, damit alle Menschen frei lieben und leben können“, sagt Annalena Ahlert, die seit fünf Jahren Teil der Projektgruppe CSD mitarbeitet, die jedes Jahr das Event auf die Beine stellt. „Es ist wichtig, dass wir dafür auf die Straße gehen“, sagt die 21-Jährige. Für die Projektgruppe, in der um die 20 Personen mitarbeiten, geht es auch darum, Sichtbarkeit zu schaffen, Diskussionen anzuregen und dafür zu sorgen, dass sich queere Menschen weniger alleine fühlen.

Für Gleichberechtigung demonstrieren

„Die Zahlen zeigen, dass es Hass und Diskriminierung gegen queere Menschen immer noch gibt“, sagt Annalena Ahlert. Im „Lagebericht zur Sicherheit von LSBTIQ*“ des Bundeskriminalamtes und des Bundesministeriums des Innern wurde bereits im Jahr 2023 ein besorgniserregender Anstieg queerfeindlicher Straftaten festgestellt. Auch mit Vorurteilen aus der Bevölkerung sind die jugendlichen Organisatoren immer noch konfrontiert: Beim Aufhängen der Banner seien sie kritisch beäugt worden, andere würden vom Christopher Street Day als „öffentliche Sexparty“ sprechen. Deshalb sei es umso wichtiger, über die Hintergründe der Veranstaltung zu sprechen: „Es geht um Gleichberechtigung“, sagt Michelle Braun, die im Vorstand des Stadtjugendrings sitzt, der die Jugendlichen bei der Organisation unterstützt.

Am Samstag, 20. Juni, geht's um 15.30 Uhr los

Am Samstag, 20. Juni, geht es um 15.30 Uhr am Bahnhof in Herrenberg los. Dort wird es dann eine Kreideaktion geben, bei der Botschaften auf den Boden gemalt werden dürfen, erklärt Steven Kugel, der ebenfalls Teil des Projektteams ist. Über die Horber Straße und Seestraße geht es dann in Richtung Marktplatz, wo Infostände aufgebaut sind, die Regenbogenflagge gehisst wird und Drag Queens auftreten. Später geht es dann weiter im Jugendhaus. „Wir rechnen mit rund 200 Personen“, sagt Annalena Ahlert.

Wichtig sei es, nach außen hin zu zeigen, dass es in Herrenberg Menschen gebe, die sich für queere Menschen einsetzen, sagt Brandl. Weit über die Grenzen des Kreises Böblingens hinaus begeistert die jugendliche CSD-Gruppe: Einige Besucher der Veranstaltung würden extra für den Herrenberger CSD anreisen, erzählt Brandl. Auch das Projektteam selbst hat Strahlkraft über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus: Viele junge Menschen - wie zum Beispiel Steven Kugel - helfen mit, obwohl sie selbst gar nicht aus Herrenberg oder dem Kreis Böblingen kommen.

Unsere Empfehlung für Sie

Zahlreiche Menschen bei einer CSD-Demonstration im Rahmen der Nürnberger Prideweek 2023.

LGBTQ-Community Pride Month – Bedeutung & Geschichte

Jedes Jahr am 1. Juni beginnt der Pride Month, der weltweit gefeiert wird. In Deutschland kennt man eher den Christopher Street Day. Geschichte und Bedeutung der Feierlichkeiten sind dieselbe.

Das sei eben die Besonderheit am Herrenberger CSD, sagt Annelie Brandl: „Es ist einfach eine tolle Veranstaltung, gerade weil die Jugendlichen sie eigenverantwortlich organisieren und planen.“

Weitere Themen

Tennis-Star in Stuttgart: Sindelfinger Friseur macht Nick Kyrgios die Haare

Tennis-Star in Stuttgart Sindelfinger Friseur macht Nick Kyrgios die Haare

Beim Tennisturnier am Stuttgarter Weissenhof trifft sich die Weltelite. Als der australische Tennis-Star Nick Kyrgios einen Friseur brauchte, buchte er spontan einen Sindelfinger.
Von Robert Krülle
CSD in Herrenberg: „Wir wollen, dass alle Menschen frei lieben und leben können“

CSD in Herrenberg „Wir wollen, dass alle Menschen frei lieben und leben können“

In Herrenberg wird am Samstag, 20. Juni, der Christopher Street Day gefeiert. Das jugendliche Organisationsteam hat Strahlkraft weit über Herrenberg hinaus.
Von Melissa Schaich
Einbruch in Weil der Stadt: Unbekannte durchwühlen Wohnung und rauben Schmuck

Einbruch in Weil der Stadt Unbekannte durchwühlen Wohnung und rauben Schmuck

Heimkehrende Bewohner in Schafhausen fanden ihre Wohnung verwüstet vor. Unbekannte Täter durchwühlten Schränke und Räume, erbeuteten Schmuck.
Von Thomas K. Slotwinski
Zeugen gesucht in Sindelfingen: 19-jährige E-Scooter-Fahrerin stürzt schwer

Zeugen gesucht in Sindelfingen 19-jährige E-Scooter-Fahrerin stürzt schwer

Eine 19-Jährige ist am Dienstag in Sindelfingen mit ihrem E-Scooter gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Eddie Langner
Anschläge häufen sich: Wie sicher ist die Stromversorgung?

Anschläge häufen sich Wie sicher ist die Stromversorgung?

Auch das Umspannwerk Oberjettingen könnte Ziel eines Anschlags werden. Schon im Januar hatte der Betreiber von einem detaillierten Sicherheitskonzept geschrieben.
Von Ulrich Stolte
Trickdiebstahl in Sindelfingen: Angeblicher Dubai-Bürger luchst 20-Jährigem eine Goldkette ab

Trickdiebstahl in Sindelfingen Angeblicher Dubai-Bürger luchst 20-Jährigem eine Goldkette ab

Ein 20-Jähriger ist am Dienstag in Sindelfingen Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von Eddie Langner
In Leonberg und Umgebung: Kleidung, Möbel, Spielzeug: Wo Sparfüchse in der Umgebung fündig werden

In Leonberg und Umgebung Kleidung, Möbel, Spielzeug: Wo Sparfüchse in der Umgebung fündig werden

Der Diakonieladen in Leonberg ist nur eine Adresse für Gebrauchtwaren. Viele weitere Anlaufstellen in der Umgebung bieten günstige Alternativen.
Von Ulrike Otto
Teurer Unfall in Leonberg: 58.000 Euro Schaden beim Einparken

Teurer Unfall in Leonberg 58.000 Euro Schaden beim Einparken

Seniorin verursacht Karambolage am Bahnhofs-Parkplatz. Der Grund ist der Polizei nicht unbekannt.
Von Thomas K. Slotwinski
Freizeittipp für Familien: Museum der Alltagskultur lädt zur Sommersause

Freizeittipp für Familien Museum der Alltagskultur lädt zur Sommersause

Ein Familientag voller Spaß, Märchen und Mitmachaktionen – das verspricht das Fest für Familien am Sonntag, 21, Juni, im Schloss Waldenbuch zu werden.
Von Wolfgang Berger
Straßenfest Sindelfingen: Neuer OB eröffnet – So vielfältig wird das Programm

Straßenfest Sindelfingen Neuer OB eröffnet – So vielfältig wird das Programm

Zum 48. Mal verwandelt sich Sindelfingen in eine bunte Meile aus Genuss und Kultur. Erstmals eröffnet OB Kleemann das traditionsreiche Fest. Alle Infos zu den Highlights.
Von Rebecca Baumann
Weitere Artikel zu Herrenberg Christopher Street Day LGBTQ LGBTQ+
 
 