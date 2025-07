Köln im Zeichen des Regenbogens: Bei einer der größten europäischen Paraden zum Christopher Street Day (CSD) demonstriert die queere Community lautstark und bunt für ihre Rechte. Trotz regnerischen Wetters herrscht Partylaune. Gleichzeitig gibt es mehr ernste Töne als sonst.

„Die Stimmung ist dieses Mal eine andere“, sagte der Vorstand des Vereins Cologne Pride, Jens Pielhau, bei der Eröffnung. Die Freiheit und das Selbstverständnis, frei und friedlich zu demonstrieren, seien in Gefahr. Denn die LGBTQ-Community sieht sich verstärkten Anfeindungen ausgesetzt, queerfeindliche Straftaten haben bundesweit zugenommen. In Köln ist die Polizei mit starken Kräften im Einsatz, um den CSD zu schützen.

Lesen Sie auch

„Willkommen im Zirkuszelt“: Seitenhieb auf Bundeskanzler Merz

Erst vor wenigen Tagen sei es ihr mal wieder passiert, dass jemand eine blöde Bemerkung machte, erzählt Jo, eine von rund 60.000 aktiven CSD-Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Diese CSD-Teilnehmerinnen können sich einen Seitenhieb auf Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nicht verkneifen. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Als sie mit ihrer Freundin im Bus war, kommentiert ein Mann: „Das ist doch nicht normal.“ Auch, dass wildfremde Menschen ihr zuriefen: „Wer ist denn bei Euch der Mann?“ komme häufiger vor.

Doch Köln wäre nicht Köln, wenn es bei aller Kritik nicht auch humorvolle Töne gäbe. „Willkommen im Zirkuszelt“, heißt es auf einem Plakat an einer Kneipe im schwulen Ausgehviertel. Und Versammlungsleiter Hans Douma startet die CSD-Parade mit den Worten: „Manege frei, der Zirkus kann beginnen.“ Das bezog sich auf eine kürzlich vieldiskutierte Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Ausgangspunkt war, dass die Regenbogenflagge auf dem Reichstagsgebäude in Berlin beim dortigen CSD nicht mehr aufgezogen werden soll. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hatte entschieden, das Symbol der queeren Community aus Neutralitätsgründen nur noch zum Internationalen Tag gegen Homophobie (17. Mai) auf dem Bundestag hissen zu lassen.

„Cologne Pride“-Vorstand: Regenbogen als sichtbares Zeichen tragen

Merz hatte sich hinter Klöckners Kurs gestellt und gesagt: „Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt“, auf das man beliebig Fahnen hisse. Diese Aussage hatte für viel Empörung gesorgt - die auch beim Kölner CSD noch spürbar war.

„Wer Menschenrechten gegenüber neutral sein möchte, hat sie bereits verraten“, meint Pielhau. Er appelliert an die CSD-Besucherinnen und Besucher, den Regenbogen auch in Zukunft als sichtbares Zeichen zu tragen: „Macht den Mund auf, wenn wir angegriffen werden, zeigt Haltung, zeigt Mut, zeigt Herz.“

Die Regenbogenfarben als Symbol der queeren Community sind heute in Köln allgegenwärtig - fast wie zum Trotz. Man sieht sie auf Kleidung, auf Schirmen und natürlich auf den Fahnen, die entlang vieler Straßen und vor dem Rathaus wehen. Von Köln gehe heute ein starkes Signal aus für Menschenrechte und dafür, dass jeder so leben kann, wie er will, sagt Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos).

Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen und queeren (englisch: LGBTQ) Gemeinschaft in Europa. Ähnlich groß ist in Deutschland nur der CSD in Berlin.