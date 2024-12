Im Breuningerland Ludwigsburg gibt es gleich drei neue Stores: Neben der australischen Schmuckmarke Lovisa und dem Kosmetikstudio LC Beauty hat auch Cinnamood mit seinem vielfältigen Angebot an Zimtschnecken eröffnet.

„Die Neueröffnungen kommen genau zur richtigen Zeit, um unseren Besucherinnen und Besuchern in der Vorweihnachtszeit ein noch vielfältigeres Einkaufserlebnis zu bieten“, sagt Center Managerin Eva Jansen in de Wal. „Wir freuen uns mit Cinnamood, LC Beauty und Lovisa drei attraktive Mietpartner für uns gewonnen zu haben.“

Lesen Sie auch

Cinnamood – Ein Start-up auf Expansionskurs

Cinnamood, ein Franchise-Unternehmen aus Köln, hat im Center seinen ersten Standort in Ludwigsburg eröffnet. Seit vergangenem Herbst kommen Zimtschnecken-Fans schon in der Stuttgarter Innenstadt auf ihre Kosten. Das Start-up expandiert so schnell wie kaum ein anderer Süßwarenproduzent in Deutschland. Auch in Hamburg, München und Berlin gibt es Filialen.

Das Breuningerland hat insgesamt 57 000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Foto: Breuningerland Ludwigsburg

Und jetzt also auch in Ludwigsburg. Auf 40 Quadratmetern im Erdgeschoss können Kundinnen und Kunden ab sofort Zimtschnecken in verschiedensten Variationen genießen – von klassisch mit Zimt und Zucker über Pistazienfüllung bis hin zu gesalzenem Karamell oder Spekulatius.

Breuningerland mit Neueröffnungen

Für Schönheits- und Pflegebehandlungen bietet LC Beauty im Obergeschoss auf 100 Quadratmetern ein umfassendes Angebot: Maniküre, Pediküre und weitere Pflegeleistungen stehen hier im Fokus.

Die Schmuckmarke Lovisa bringt moderne Accessoires ins Breuningerland Ludwigsburg. Der Store im Erdgeschoss erstreckt sich über 80 Quadratmeter und bietet Schmuck und Accessoires, die sich an aktuellen Laufsteg- und Streetstyle-Trends orientieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Marke wurde 2010 in Australien gegründet und betreibt inzwischen mehr als 800 Filialen in 15 Ländern, darunter die USA, Südafrika, Großbritannien und Frankreich.