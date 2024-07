Die Lobby eines Hotels ist ein Mikrokosmos. Wie in einem Wimmelbuch spielen sich dort oft viele kleine Geschichten gleichzeitig ab. Entspannte Urlauber, gestresste Geschäftsleute, schillernde Dauergäste und das Personal – vom Manager bis zum Zimmermädchen – treffen aufeinander. Die einen lieben sich, die anderen hassen sich. Viele laufen sich täglich über den Weg: Sie nehmen entweder kaum Notiz voneinander, oder aber sie finden einen Freund fürs Leben. Dies ist die Szenerie für die diesjährige Nightshow „Grand Hotel Amitié“ im Circus Calibastra. Es ist der größte Schülerzirkus in der Region Stuttgart, gegründet wurde er vor 30 Jahren an der Michael-Bauer-Schule, einer Freien Waldorfschule in Vaihingen.

Feuer und Licht sind feste Elemente in den Shows. Foto: Circus Calibastra

In der Nightshow zeigen – eingebettet in eine Geschichte – die älteren Schülerartistinnen und -artisten ihr Können. Sie spielen mit Licht und Feuer, präsentieren anspruchsvolle Nummern am Trapez und Vertikaltuch, auf dem Trampolin und am Cyr-Rad, einem großen Reifen, mit dem ähnliche Figuren wie mit einem Rhönrad gezeigt werden.

Die Jugendlichen haben die Geschichte zusammen mit der professionellen Regisseurin Julia Hölscher entwickelt. Foto: Circus Calibastra

In diesem Jahr haben die Schülerinnen und Schüler den Plot gemeinsam mit der professionellen Regisseurin Julia Hölscher entwickelt. Sie war früher selbst an der Michael-Bauer-Schule und hat sich schon damals von der besonderen Zirkusatmosphäre mitreißen lassen. Die Regie bei der diesjährigen Nightshow war ihr erstes pädagogisches Projekt. „Ich finde es sehr schön, mit den Jugendlichen in den Prozess zu kommen und meine Skills weitergeben zu können“, sagt sie. Sie sei beeindruckt von der Energie der Schülerinnen und Schüler, die obendrein einen großen Willen hätten, selbst zu gestalten. Julia Hölscher nimmt sich da gerne zurück: „Es ist ihr Zirkus, und der soll es auch bleiben“, betont sie.

Der Schülerzirkus ist vor allem eines: bunt. Foto: Circus Calibastra

Nach den beiden ernsten Nightshow-Programmen in den vergangenen zwei Jahren wollten die Jugendlichen diesmal eine leichte und lustige Geschichte – die sich gleichwohl um ein wichtiges Thema dreht, denn es geht um Freundschaft. Weil die vielen kleinen Beobachtungen in einer Hotellobby im Mittelpunkt stehen, gibt es diesmal keine Hauptdarsteller. Mit dabei ist aber wieder eine Liveband, die sich passend zum Stück „Die Lobbyisten“ nennt und eine Mischung aus Jazz, Elektro und Punk präsentiert.

Die Kindermatinee „Nepumuk und der Wackelzahn“ richtet sich an die kleinen Zirkusfans. Foto: Circus Calibastra

Jüngere Kinder kommen im Hauptprogramm „Wunschlos glücklich“ auf ihre Kosten. Dann werden die Clowns zu Paketboten. Sie gelangen an seltsame Orte und treffen auf sonderbare Adressaten. Als Kindermatinee zeigt der Circus Calibastra wieder „Nepumuk und der Wackelzahn“. Bevor die Zirkustage beginnen, spielt zum Auftakt die Band Äl Jawala in dem großen Zelt auf dem Festplatz an der Krehlstraße in Vaihingen.

Alle Informationen zum Programm und den Eintrittspreisen unter www.calibastra.de.