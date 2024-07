Einer der bekanntesten Zirkusse der Welt kehrt im Sommer nach Ludwigsburg zurück: Roncalli. Vom 7. August bis zum 1. September können die Besucherinnen und Besucher das neue Programm im Blühenden Barock erleben. Damit gastiert der Zirkus bereits zum vierten Mal am Schloss. „ARTistArt“ lautet das Motto. Inspiriert von großen Künstlerinnen und Künstlern wie Frida Kahlo und Picasso will der Zirkus verschiedene große Künste vereinen – zu „einem einzigartigen Gesamtkunstwerk“, wie es heißt.

Zuckerwatte, das Zirkuszelt und die historischen Wagen: Roncalli wird vor allem Nostalgie nach Ludwigsburg bringen. Gründer Bernhard Paul ist für seine Perfektion bekannt. Bereits am Eingang sollen die Zuschauer von den Künstlern in ihren bunten Kostümen empfangen werden. „Wir lieben Ästhetik“, erklärt auch Lili Paul-Roncalli bei einer Pressekonferenz einige Tage vor dem großen Aufbau. Die Tochter des Roncalli-Gründers ist inzwischen nicht nur wegen des großen Zirkus bekannt, sondern auch wegen ihrer erfolgreichen Teilnahme am TV-Format „Let’s Dance“. An der Seite von Massimo Sinató gewann sie 2020 die RTL-Show. Die 26-Jährige schwärmt vom Schloss und erzählt gerne über die vergangenen Jahre in Ludwigsburg: „Es ist toll, zwischen den Shows spazieren gehen zu können. Einfach märchenhaft.“

Lesen Sie auch

Lili Paul-Roncalli zeigte 2020 auch bei „Let’s Dance“ was sie kann. Foto: Imago/Revierfoto

Über die Prominenz und den Zirkus freut sich auch Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht. Er spricht von einer „Symbiose zwischen Roncalli und Blüba“. Zwei Stunden vor der Vorstellung dürften die Besucherinnen und Besucher mit ihrer Eintrittskarte nämlich auch das besondere Blüba-Gelände besichtigen. Knecht erwartet mit dem Zirkus Zehntausende aus der Region Stuttgart. „Man muss den Zirkus einmal im Leben gesehen haben. Das ist Perfektion“, so auch Petra Herrling, die Direktorin des Blühenden Barocks.

Keine echten Tiere in der Manege

Tierrechtsaktivisten dürfen beruhigt sein. Die hoch umstrittenen Nummern mit Tigern und Elefanten, die heute nach wie vor in einigen Zirkussen zur Show gehören, sind bei Roncalli bereits 2018 aus Gründen des Tierschutzes aus dem Programm genommen worden. Weder Haus- noch Wildtiere gibt es in der Manege zu sehen. „Diese Zeit ist vorbei“, sagt Lili Paul-Roncalli. Stattdessen arbeitet der Zirkus mit Hologrammen von großen Elefanten und anderen Tieren – modernste Technologie statt Tiere sozusagen.

Hinter den Kulissen laufen bereits die Vorbereitungen für den großen Aufbau. Eine Woche haben die Planer für die Arbeiten vorgesehen, sie sollen am 1. August starten. In Anbetracht der sommerlichen Temperaturen, kündigte der Zirkus auch an, sein Zelt klimatisieren zu wollen. Doch die Aufführungen haben ihren Preis. Sie beginnen für Erwachsene bei 15 Euro – für sichteingeschränkte Plätze – und reichen bis zu Preisen von 81 Euro für die Balkonloge.

Tickets für die Vorstellungen gibt es online unter www.roncalli.de .