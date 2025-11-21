Magische Schwerelosigkeit: Viel Jubel gab’s am Donnerstag bei der Premiere der Show „Alizé“ des Cirque du Soleil im Theater am Potsdamer Platz in Berlin.
21.11.2025 - 13:37 Uhr
Mit viel Applaus und Jubel ist die Premiere der neuen Show „Alizé“ des Cirque du Soleil in Berlin gefeiert worden. Die geladenen Gäste, unter ihnen auch viele Prominente wie Modedesigner Harald Glööckler, das Comedy-Zauber-Duo Siegried & Joy und der ehemalige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit, klatschten schon während der Aufführung der Akrobaten im Theater am Potsdamer Platz immer wieder. Der Cirque du Soleil spielt künftig fest in Berlin. Mit „Alizé“ lassen sich die Akrobaten erstmals an einem festen Ort in Europa nieder.