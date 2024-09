95 Jahre ist ein gesegnetes Alter. Aber kein Alter, in dem man sich nicht wie ein Kind freuen kann. Ursula Holl ist 95 – und sie wollte schon immer mal mit dem Riesenrad in Ludwigsburg fahren. Schon, als es vor zwei Jahren schon einmal auf der Bärenwiese stand. Aber irgendwie hat es damals nicht gepasst.

Also dieses Mal. Am vergangenen Dienstag rief sie ihre Nachbarin Liane Neumann an: „Lass uns zusammen Riesenrad fahren.“ Die beiden Damen leben seit 44 Jahren fast direkt nebeneinander im Ludwigsburger Schlösslesfeld. Die Liane Neumann hilft ihrer betagten Nachbarin im Alltag. Die beiden gehen aber auch gerne zusammen in die Oper oder ins Ballett.

Kürzlich, beim Monrepos-Open-Air kam das Thema Riesenrad wieder zur Sprache – und am vergangenen Mittwoch fuhren die beiden Damen mit dem Bus zur Bärenwiese. Dass just am Mittwoch im Riesenrad das letzte Dinner stattfand, wussten Ursula Holl und Liane Neumann nicht. Eigentlich können dann „normale“ Fahrgäste nicht mitfahren.

Doch da die beiden Frauen schon mal da waren und mit Ursula Holl sogar eine der ältesten Fahrgäste überhaupt, wurde ein Plätzchen organisiert – „und wir mussten nicht einmal was zahlen“, berichtet Liane Neumann.

Ludwigsburg von oben ist ein besonderer Anblick

Foto: Sandra Lesacher

Beiden hat die Fahrt richtig gut gefallen. „Bei Dunkelheit sieht alles sogar noch schöner aus“, waren sie sich einig. Besonders das beleuchtete Schloss hat es Ursula Holl und Liane Neumann angetan. Wenn das Riesenrad, das am Montag abgebaut wird, irgendwann zurück nach Ludwigsburg kommt, wollen sie wieder damit fahren.