Vier Tage Stadtfest in Winnenden: Am Wochenende begann der City-Treff mit dem traditionellen Fassanstich. Wir zeigen einige Impressionen und erklären, was Besucher erwartet.

Phillip Weingand 20.07.2025 - 11:50 Uhr

Mit dem traditionellen Fassanstich auf dem Marktplatz hat am Freitagabend der 46. City-Treff in Winnenden begonnen. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth eröffnete das viertägige Stadtfest gemeinsam mit dem Winnender Mädle Lisa Keidel. Erstmals wurde das Beginn des Events von einem Gebärdensprachdolmetscher begleitet. Bis einschließlich Montag verwandelt sich die Innenstadt in eine weitläufige Festzone.